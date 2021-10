Avalanche em vulcão nevado no Equador deixa quatro mortos

Uma avalanche registrada neste domingo (24) no vulcão nevado Chimborazo, no centro andino e o mais alto do Equador, atingiu um grupo de montanhistas, deixando ao menos quatro mortos e um ferido, informou o Serviço Integrado de Segurança ECU911.

“Confirma-se a presença de quatro pessoas falecidas (e) uma ferida”, informou o organismo, segundo o qual a avalanche – sem relação com a atividade vulcânica – teria afetado uma dúzia de pessoas.

Não foram informadas as nacionalidades das vítimas.

“Enquanto eles escalavam o nevado Chimborazo, uma avalanche caiu sobre um grupo de pessoas que estava a uma altitude de 6.100 metros acima do nível do mar”, disse o ECU911 em um comunicado.

O serviço acrescentou que “de forma preliminar se sabe que um grupo de 12 pessoas foi afetado”.

O Chimborazo, um vulcão potencialmente ativo com neve eterna, situado 130 km ao sul de Quito, tem 6.263 metros de altitude, sendo o mais alto do Equador e um dos principais do mundo.

Em seus sopés ficam as cidades de Riobamba e Ambato, capitais das províncias de Chimborazo e Tungurahua.

O maciço, onde se pratica esqui, atrai escaladores equatorianos e estrangeiros.

Policiais e militares especializados em operações de alta montanha, assim como socorristas, seguiram para o Chimborazo, onde as autoridades instalaram um posto de comando unificado para coordenar as ações de resgate.

O ministério do Ambiente determinou o fechamento temporário da reserva natural Chimborazo, que é permanentemente visitada por turistas.

Em 2003 foram encontrados nos pés do vulcão os restos de um avião de bandeira equatoriana, que se acidentou em 1976 com 59 pessoas a bordo.

A aeronave se chocou com uma grande parede de pedra do Chimborazo e uma avalanche de neve o ocultou até ser encontrado por escaladores a cerca de 700 metros do cume.

A área do acidente foi declarada campo santo.

Em 2015 também foram encontrados a 5.600 metros de altitude os corpos de três escaladores, possivelmente estrangeiros, que tinham desaparecido há 20 ou 30 anos.

Outra avalanche registrada no Chimborazo em 1994 deixou dez mortos, incluindo seis franceses e um suíço.

O vulcão também é o mais alto da face norte da cordilheira dos Andes, segundo o Instituto Geofísico de Quito.

A erupção mais recente foi registrada entre o século V e o fim do século VII, prosseguiu.

“O intervalo médio entre as erupções é de mil anos e, portanto, o Chimborazo é considerado um vulcão potencialmente ativo”, acrescentou o Instituto Geofísico.

O mesmo informou que a presença de gelo no cume, a forte inclinação de seus flancos e sua posição, próxima de áreas povoadas, como Riobamba e Ambato, são fatores que representam um risco potencial elevado.