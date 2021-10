Azul retoma voos em Sorriso a partir de 18 de outubro

São Paulo, 06 de outubro de 2021 – A retomada das operações da Azul na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, já tem data para acontecer. A partir de 18 de outubro, os Clientes da companhia poderão embarcar em voos diários do município para a capital Cuiabá, de onde poderão seguir para diversos destinos, como São Paulo, Curitiba, Brasília, Goiânia, Campo Grande e Rio de Janeiro.

As operações na cidade estavam suspensas desde março deste ano em função da segunda onda da pandemia de Covid-19 e por conta das obras para melhorias na infraestrutura do aeroporto. Com a retomada, Sorriso terá voos diários para Cuiabá e o horário das operações foi pensado estrategicamente para que os sorrisienses possam chegar à capital do estado a tempo de pegar voos para outras cidades importantes.

Outra novidade desta operação é que ela passará a ser feita com aeronaves a jato modelo Embraer, com capacidade para 118 Clientes, o que aumentará a oferta de lugares, tornando as tarifas ainda mais baratas, a partir de R﹩196,25*.

*Tarifas válidas por trecho (ida ou volta), taxa de embarque do respectivo aeroporto inclusa. Promoção válida somente para voos operados pela Azul. Reservas são obrigatórias, as quais devem ser realizadas no período de 06/10 a 13/10/2021, com antecedência mínima de 28 dias da partida do voo e viagens realizadas preferencialmente às terças, quartas ou sábados. Tarifas sujeitas a restrições, regras tarifárias e disponibilidade de assentos. Disponibilidade mínima de 10 assentos no valor promocional por trecho (origem/destino) publicado, considerando a totalidade de voos no período da promoção. As tarifas em questão não possuem franquia de bagagem despachada (Família “Azul”).

Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é considerada a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, tendo aproximadamente 700 voos diários, para mais de 120 destinos. Com uma frota operacional de aproximadamente 160 aeronaves e mais de 12.000 funcionários, a Azul possui mais de 200 rotas. Em 2020, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers’ Choice, sendo a única empresa brasileira a receber este reconhecimento.