Baldwin fala pela 1ª vez sobre tiro em diretora: ‘Ela era minha amiga’

Alec Baldwin foi perseguido por jornalistas neste sábado (30) e parou para falar, pela primeira vez, sobre o tiro acidental que disparou contra a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de filmagens de Rust.

De acordo com as imagens feitas pela Fox News, é possível ver que o ator está acompanhado da esposa, Hilaria Baldwin, e muito abalado com os últimos acontecimentos.

“Eu não tenho permissão para fazer qualquer comentário porque ainda está sob investigação. Eu tenho uma ordem do departamento de polícia de Santa Fé, não posso responder nenhuma pergunta sobre a investigação. Ela era minha amiga”, disse ele.

“No dia que eu cheguei em Santa Fé para começar a gravar, eu levei ela para jantar, com Joel, o diretor. Nós éramos uma equipe muito bem estruturada gravando um filme juntos e então esse evento terrível aconteceu”, acrescentou.

A reportagem diz ainda que o artista afirmou não ter informações sobre o curso das investigações, mas admitiu que o tiro fatal em Halyna é um “evento de 1 em 1 trilhão”.

“Tem acidentes em sets de filmagem de tempos em tempos, mas nada como isso. Esse é 1 episódio em 1 trilhão. Então ele [marido de Halyna] está em choque, o filho dele de 9 anos também. Nós estamos em contato constante com ele, porque estamos preocupados com a família dele e o filho.”, falou.