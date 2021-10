Bandidos roubam Hilux, atiram contra guardas e fogem em região de mata

Dois criminosos atiraram contra guardas municipais, após roubarem uma caminhonete Toyota Hilux, em Várzea Grande. O episódio ocorreu na manhã desta quarta-feira (13), na região do bairro Praia Grande.

A dupla estava armada com um revólver e uma possível arma longa.

Segundo informações da Guarda Municipal da cidade, a caminhonete teria sido roubada no bairro Souza Lima.

Os agentes fizeram rondas em uma área rural de difícil acesso, onde foi encontrada a caminhonete ainda com o motor quente e com um dispositivo de bloqueio de sinal de GPS no interior do veículo.

Com a chegada da Guarda Municipal no local, os indivíduos que estavam escondidos no mato efetuaram disparos contra os agentes, que acabara revidando.

Os guardas fizeram buscas pela região, mas os ladrões não foram encontrados.

O proprietário do veículo foi informado da localização e seguiu até o local para recuperar a caminhonete.

Equipes do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) também trabalharam nas buscas, mas sem sucesso.

O caso é investigado pela Polícia Civil.