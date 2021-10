José Carlos decide sancionar projeto para contratação de assessores

Depois de um estresse inicial, o prefeito José Carlos do Pátio (SD) anunciou que vai sancionar o projeto que muda a estrutura administrativa e abre caminho para a contratação de assessores na Câmara Municipal de Rondonópolis.

A confirmação foi feita durante reunião com vereadores na última sexta-feira (08) e deve ser publicada na próxima edição do Diário Oficial do município.

O projeto é de autoria de todos os vereadores e foi aprovado por unanimidade. Mas a Procuradoria Jurídica do Executivo levantou dúvidas sobre a legalidade e os gastos gerados.

Durante a reunião os vereadores reafirmaram que tudo foi feito dentro da lei e que a medida levará à uma redução dos cargos de assessoria previstos atualmente – de oito para três, por gabinete.

O presidente da Câmara, Roni Magnani, também explicou que continua trabalhando para a realização do concurso público visando o preenchimento de outros cargos, como foi determinado pela Justiça.

A sanção e publicação do projeto deve por fim a um mal-estar que ameaçava minar a base de apoio do prefeito no Legislativo.