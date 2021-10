Bêbado integra equipe de buscas por ele mesmo

O turco Beyhan Mutlu, 50, foi peça decisiva em uma equipe de resgate, que buscava por uma pessoa desaparecida em uma floresta de Inegol, no nororesta da Turquia. Isso porque a pessoa desaparecida era ele mesmo.

Conforme reportado pelo tabloide Daily Mail, Mutlu bebia com alguns amigos, quando decidiu dar uma volta e se perdeu. Tanto o grupo quanto a esposa do homem passaram horas tentando localizá-lo sem sucesso e comunicaram a polícia local.

Enquanto isso, Mutlu vagava por um bosque nas imediações, até ser absorvido por socorristas e voluntários durante uma operação na região — sem se dar conta de que o objetivo era encontrá-lo.

Em dado momento, um dos membros da equipe gritou o nome do homem embriagado e ele respondeu: “Estou aqui.”

Mutlu recebeu atendimento do resgate e disse estar preocupado com a possibilidade do caso repercutir mal entre a família dele. “Não me castigue com demasiada severidade, oficial. Meu pai vai me matar”, declarou.

O turco foi levado em segurança para casa pelos companheiros de equipe. Ainda não está claro se ele deverá responder por alguma acusação sobre o caso.