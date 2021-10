Bolsonaristas aguardam definição de presidente para decidir filiação: “no escuro”

A fusão do DEM com o PSL, aprovada recentemente pelos partidos, deixou muitos bolsonaristas “no escuro” sem saber se seguem filiados ao União Brasil ou não.

A nova legenda ainda precisa ser oficializada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas, nos bastidores, já há intensas movimentações com vistas ao processo eleitoral do próximo ano.

Um dos principais motivos de apreensão ocorre em função da indefinição por parte do presidente Jair Bolsonaro.

“Os Bolsonaristas não sabem ainda qual o caminho do presidente. Então, ninguém sabe que rumo irá seguir. Bolsonaristas estão ‘no escuro’ e aguardando um direcionamento do presidente”, admitiu o advogado Aécio Rodrigues.

Ele admitiu que existem conversas por parte do presidente apontando a possibilidade de ele se filiar ao União Brasil.

Ainda segundo Aécio, já haveria, inclusive, um clima de “tranquilidade” entre Bolsonaro e o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar.

O presidente deixou os quadros do PSL ainda em novembro de 2019, depois de desavenças com o próprio Bivar – motivadas pelo controle de recursos da sigla.

“Ainda existe esse diálogo do presidente com o União Brasil. Antes da fusão, Bolsonaro conversou com o Luciano Bivar. Existe já uma paz, uma harmonia entre o diretório nacional. Estamos aguardando o que vai ser”, disse Aécio.

A instabilidade existe já que, com a fusão dos partidos, uma ala Bolsonarista defende apoio ao eventual projeto de reeleição do presidente, enquanto que outra ala prefere apoiar a chamada terceira via.

“Ouvi conversas dando conta de que a filiação [do presidente] ao PP parece que já declinou novamente. Estamos aguardando. A gente depende desse posicionamento para fazer um estudo de onde vamos caminhar”, concluiu Aécio.

Em Mato Grosso, por exemplo, além do próprio Aécio, devem acompanhar os passos do presidente, o deputado federal Nelson Barbudo e os estaduais Elizeu Nascimento, Gilberto Cattani e Delegado Claudinei.