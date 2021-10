Bolsonaro diz que não vai interferir em preços da Petrobras e elogia Guedes

O presidente Jair Bolsonaro descartou a possibilidade de interferir para conter os aumentos nos preços de combustíveis determinados pela Petrobras. Ele falou sobre o assunto ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e afirmou que a Petrobras “fica amarrada” à política de preços atual e que não haverá interferência do governo para conter a alta.

“Não vamos interferir no preço de nada porque isso já foi feito no passado e não deu certo”, afirmou Bolsonaro.

Bolsonaro admitiu que poderá haver novos aumentos no preço dos combustíveis e voltou a comentar a possibilidade de privatizar a estatal de petróleo.

“Provavelmente teremos um novo reajuste nos combustíveis, e não é preciso ter bola de cristal para isso – é só ver o preço do barril e o comportamento do dólar”, disse. “Não tenho poder de interferir sobre a Petrobras. Estou conversando com o Paulo Guedes sobre o que fazer com ela no futuro”, revelou.

A declaração é vista como uma mensagem ao mercado, em meio à crise política agravada pela a decisão do governo de furar o teto de gastos para viabilizar o programa Auxílio Brasil —que substituirá o Bolsa Família.

PAULO GUEDES

Bolsonaro foi com Paulo Guedes a uma feira no parque de exposições da Granja do Torto, em Brasília. Nesta semana a permanência de Guedes no cargo foi questionada, e o ministro viu sua posição junto ao mercado enfraquecida após uma onda de demissões na equipe econômica.

O presidente resistiu às pressões para demitir o ministro. Fez o contrário, elogiando Guedes em diversos momentos e reafirmando sua permanência no governo.

“Paulo Guedes eu conheci praticamente um ano antes da eleição. Deposito total confiança nele. Trabalho excepcional em 2019 e principalmente em 2020”, elogiou

O presidente ainda procurou defender o ministro das críticas que vem recebendo da oposição, intensificadas depois da revelação de que Guedes mantém o controle de empresas offshore em um paraíso fiscal enquanto comanda a economia brasileira.

A informação foi publicada pela revista “piauí”, com base na investigação transnacional Pandora Papers. O patrimônio de Guedes nessas empresas teve um aumento milionário com a alta do dólar frente ao real.

“Aqueles que acham que derrubar o governo é o suficiente, apresentem a solução. Se a solução for boa o Paulo Guedes acolhe agora”, disse Bolsonaro.