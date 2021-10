Bombeiros controlam fogo em barracão com embalagens no Sagrada Família

A equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu controlar um princípio de incêndio numa empresa de embalagens, no Bairro Sagrada Família. O sinistro ocorreu por volta do meio dia de hoje (05) e havia preocupação devido ao grande número de materiais inflamáveis no local.

O sargento Francisco, que comandou a equipe, disse que a ação foi facilitada pela rapidez na comunicação.

Conforme ele o problema foi causado por um falha na sistema elétrico. “Fomos acionados pelo 193 e constamos aqui que houve um fechamento de curto na fiação. A caixa do padrão começou a pegar fogo, mas conseguimos fazer o controle com o extintor de pó químico”.

“Essa celeridade foi importante para evitar consequências mais graves, já que há muito plástico e isopor aqui no barracão”, explicou.

Conforme o militar a situação está sob controle e a concessionária de energia elétrica também foi acionada.

“Estamos aguardando os técnicos para fazer o isolamento da rede”, informou.