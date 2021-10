Bombeiros encerram operação com R$ 25,3 milhões em multas aplicadas

A Operação Abafa Amazônia 2021 de combate ao desmatamento florestal por uso irregular do fogo na Região Norte de Mato Grosso foi encerrada, nesta sexta-feira (15.10), com aplicação total de R$ 25.356.655,00 aos proprietários de terras em Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta.

De acordo com o relatório de balanço, durante os 11 dias de fiscalização em campo, os militares e demais agentes integrados no trabalho estiveram em 21 propriedades e detectaram um total de 6.623,74 hectares de vegetação devastada. As fazendas foram alvos da operação após identificação de focos de calor, detectados através do monitoramento de imagens via satélite, realizado pelo Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), que fica em Cuiabá.

A Operação Abafa Amazônia 2021 faz parte das ações do Governo de Mato Grosso, que investiu R$ 73 milhões para as diversas ações de combate à temporada de incêndios florestais. As instituições de segurança foram fortalecidas com equipamentos, veículos, dentre outras medidas para proteção dos biomas que apresentaram satisfatória redução na incidência de focos de calor na vegetação: Pantanal 92%, Cerrado 53% e Amazônia 38%.

Estrutura da operação

Ao todo, 32 agentes de segurança Pública; Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e Perícia Oficial de Identificação (Politec) integram para realizar os ciclos de fiscalização.

A carreta do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM) da Secretaria de Estado de Segurança Púbblica (Sesp) foi deslocada para a cidade de Nova Bandeirantes. A tecnologia desta unidade foi usada pelas equipes que atuam na operação, facilitando a rápida atualização de diversas informações da operação, detalhes dos locais desmatados, além da produção de registro de infração, multas aplicadas. Um helicóptero do Ciopaer fez parte dos trabalhos de fiscalização sobrevoando os pontos mais distantes para identificar áreas desmatadas nos pontos com limitação de acesso terrestre.