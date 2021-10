“Braço direito” de Emanuel passa noite no Centro de Custódia; prisão domiciliar não foi analisada

O advogado Antônio Monreal Neto – chefe de gabinete do prefeito afastado de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB) – passou a noite no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC). Ele foi preso na manhã da última terça-feira (19), no âmbito da operação Capistrum, que apura ilegalidades na secretaria de Saúde da Capital.

A ação ainda resultou no afastamento de Emanuel do cargo.

Na decisão em que determinou a prisão de Neto, o desembargador Luiz Ferrira da Silva, apontou que ele atrapalhou às investigações relativas à esquemas operados no âmbito da secretaria de Saúde.

Neto, apontado como pessoa de alta confiança do prefeito, teria determinado aos servidores da Saúde que não colaborassem com as apurações feitas pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco).

A defesa do chefe de gabinete, representada pelo advogado Francisco Faiad, pediu o regime domiciliar para cumprir a prisão temporária imposta pela Justiça. Havia previsão de que o pedido fosse analisado ainda na tarde de ontem pelo desembargador Marcos Machado, o que até o momento não ocorreu.