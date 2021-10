Brasil gastou R$ 2,42 bilhões para comprar férias de juízes

Um levantamento feito pelo portal UOL mostrou que os tribunais brasileiros gastaram nos últimos quatro anos cerca de R$ 2,42 bilhões de reais apenas para indenizar férias de juízes. Os magistrados tem direito a 60 dias de férias por ano e muitos preferem não usufruir todo o período, vendendo o restante das férias.

O valor, levantado à partir de informações prestadas pelo Conselho Nacional de Justiça, daria para bancar por quase 30 anos o programa de distribuição gratuita de absorventes higiênicos, considerando o custo anual de R$ 84,5 milhões estimado pela Câmara. Os recursos também correspondem a quatro vezes o valor que o governo cortou dos investimentos em pesquisas científicas (R$ 600 milhões).

Conforme o levantamento há juízes que receberam mais de R$ 1 milhão por férias que não usufruíram. Os dados partem de setembro de 2017 porque o CNJ só disponibiliza os números a partir dessa data.

Representantes da categoria e tribunais dizem que as indenizações são pagas dentro da lei, de acordo com o período de férias garantido aos magistrados. Afirmam também que as regras para concessão da indenização ficaram mais rígidas a partir de julho de 2021, depois de nova orientação do CNJ.

Os membros do Ministério Público também têm 60 dias de férias por ano, porém o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), afirmou que não possui dados consolidados sobre as indenizações.

O Congresso discute atualmente uma reforma administrativa enviada pelo governo, que tem entre os objetivos declarados reduzir privilégios de servidores. Mas tanto no texto do governo quanto na versão mais atualizada, aprovada em Comissão Especial da Câmara, juízes e membros do MP ficam de fora —ou seja, não seriam afetados.

Segundo o relator do projeto, deputado Arthur Maia (DEM-BA), há um acordo entre lideranças para incluir juízes e membros do MP na reforma quando o texto for ao plenário. Assim, apenas juízes e membros do MP que tomassem posse após a reforma perderiam o direito a 60 dias de férias.

AUMENTO ‘DISFARÇADO’

Bruno Carazza, doutor em direito e mestre em economia, explicou que as férias de 60 dias para juízes surgiram na década de 1970, porque a categoria tinha um trabalho solitário e exaustivo, principalmente no início da carreira, em cidades isoladas. Mas, segundo ele, hoje o privilégio não se justifica, pois os juízes têm assessores, técnicos e estagiários, e os tribunais estão melhor estruturados.

“O instituto [60 dias de férias] foi desvirtuado. Virou um penduricalho, um aumento salarial travestido de auxílio que, além de tudo, não é tributado. Não incide Imposto de Renda sobre a venda de férias, por ela ser considerada uma indenização”, disse Bruno Carazza.

Em tese, juízes só podem converter dias de férias em indenização se a justificativa para não tirar o descanso for o excesso de serviço. Para Carazza, a regra expõe uma contradição. “Há mais trabalho porque juízes trabalham um mês a menos, fora o recesso. É um ciclo vicioso. Vai contra princípios constitucionais como moralidade e eficiência.”.

Já Guilherme Guimarães Feliciano, professor da Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo) e juiz do trabalho, defende que o direito a 60 dias de férias é uma compensação justa conquistada por magistrados e membros do MP, que não recebem por horas extras, assim como outras categorias conquistaram direitos específicos, como os bancários e os advogados, que têm jornada de trabalho reduzida.

Feliciano afirma que a indenização deveria ser exceção, porque os 60 dias de repouso são importantes para a saúde dos juízes. Segundo o juiz, quando há grandes indenizações, isso reflete um problema de gestão do tribunal.

“Em tese, pode haver abuso nos pedidos de indenização. Precisamos de gestão e controle. Esses controles são mais apertados nos tribunais federais. Embora todos os tribunais tenham a mesma independência, o fato é que os TJs [estaduais] têm autonomia maior”, avalia.