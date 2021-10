Brasil têm mais de 70% de vacinados e nas últimas 24h cinco estados não registraram óbito por Covid

Olha o resultado da vacinação: o Brasil não registrou mortes por covid-19 nas últimas 24 horas em 5 estados. E essa notícia boa vem junto com outra: ultrapassamos 70% da população vacinada com a primeira dose e 46,5% com as duas doses, ou com a dose única do imunizante.

Os estados do Acre, Amapá, Roraima, Rio Grande do Norte e Rondônia não registraram nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas. O levantamento é da agência CNN junto ao Ministério da Saúde.

Nesta semana, o Brasil atingiu a marca de 250 milhões de doses aplicadas em toda a população. Já somos o quarto país no mundo em número absoluto de aplicações. O que preocupa agora são os não vacinados.

Não vacinados preocupam

Agora os não vacinados representam quase a totalidade das novas internações e mortes.

Uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, mostra que nove em cada dez pacientes internados com a covid-19 não estavam vacinados.

O estudo mostrou ainda que a probabilidade de óbitos foi 14 vezes maior em pessoas sem a vacinação, em comparação com quem estava com a imunização completa.

A análise foi feita ao longo de 2021 pelo Serviço de Epidemiologia do hospital e coordenado pela médica epidemiologista Ana Freitas Ribeiro. É uma amostra que reflete outros resultados publicados ao redor do mundo que também concluíram: a vacina reduz quase 100% os casos graves da covid-19.

“Quando o paciente é internado com gravidade, mesmo vacinado, a chance de morrer é muito grande. O que faz a diferença é quem não precisou de internação porque desafoga o sistema. Metade dos casos não vacinados precisaram de UTI”, disse a médica Ana Freitas Ribeiro à Exame.

600 mil mortes

Infelizmente, na mesma semana o Brasil ultrapassou a marca de 600 mil mortes pela covid-19, quase quatro meses após atingir as 500 mil.

O Brasil segue em segundo lugar no número de óbitos pela doença em todo mundo, segundo painel da Universidade Johns Hopkins (JHU), atrás somente dos Estados Unidos

Em todo o país, foram registrados 8.639 novos casos e 182 mortes, mesmo número de 6 de setembro, e o menor número desde novembro de 2020.

Desde o início da pandemia, o país contabiliza 21.5757.820 infecções e 601.011 óbitos.

Dose de reforço

Oito cidades e o Distrito Federal estão aplicando a vacina contra a Covid19 durante este feriado prolongado.

São Paulo, Porto Alegre, Cuiabá, Campo Grande, Boa Vista, Maceió, Recife e Natal terão equipes de plantão.