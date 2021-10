Bruno de Castro lança candidatura em Rondonópolis e apresenta chapa

Foi lançada oficialmente ontem (15) a candidatura de Bruno de Castro à presidência da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Rondonópolis. O evento contou com a presença de vários profissionais e também da pré-candidata à presidência da Seccional Mato Grosso (OAB), Gisela Cardoso. A Subseção da OAB de Rondonópolis conta atualmente com 1700 advogados.

Durante o lançamento foram apresentados os integrantes da “Chapa 11” encabeçada por Bruno de Castro. Em um discurso emocionado ele destacou que sua candidatura não é representada por nomes e sim pela essência da OAB, na luta incondicional dos direitos dos advogados e uma Ordem mais inclusiva.

“O eixo central de nossa campanha é a defesa intransigente das prerrogativas da advocacia, nós temos a intenção de restabelecer os plantões de prerrogativas de nossa cidade, criando um corpo de 10 a 15 advogados com o celular da Ordem 24 horas por dia”, destacou Castro.

Bruno também falou de outras ações que pretende colocar em prática para a próxima gestão da Subseção. “Vamos reimplementar alguns projetos que trouxemos quando estávamos na Comissão do Jovem Advogado (COJAD), como a mesa redonda, posto exclusivo de atendimento do INSS para o advogado, aumentar algumas comissões que nos foram indicadas e não paramos de construir nosso plano de gestão ouvindo a todos, desde aquele que pegou a certidão há um mês até aquele com 30 anos de advocacia”, disse.

APOIOS

A chapa liderada por Bruno de Castro, segundo o presidente da subseção da OAB de Rondonópolis Stalin Paniago é a garantia que os avanços e conquistas dos últimos seis anos serão consolidados em sua gestão.

“Bruno de Castro com toda garra e desenvolvimento se propôs a encabeçar este projeto em prol da advocacia rondonopolitana, das comarcas de Rondonópolis como Itiquira, Pedra Preta e Guiratinga, e com certeza com todo este desprendimento nos teremos melhores dias para a advocacia”, destacou.

A pré-candidata à presidência da Seccional Mato Grosso da OAB, Gisela Cardoso, destacou as credenciais de Bruno de Castro para colocá-lo como nome mais indicado para estar à frente da Subseção de Rondonópolis.

“Acompanho o Bruno como conselheiro estadual há três anos, sendo um membro extremamente ativo e atuando diariamente em benefício da instituição, destacando e levando as questões da Subseção. Nós acreditamos no trabalho de Bruno de Castro e também no projeto com a chapa que ele conseguiu montar, e por isso estamos aqui hoje para declarar apoio a este projeto”, comentou.

A advogada Alessandra Cardoso, candidata a vice-presidente na Chapa 11 observa que a chapa constituída por Bruno de Castro, teve a preocupação em formar um grupo diversificado, principalmente com mulheres que podem contribuir sobremaneira para o desenvolvimento das ações da Subseção.

“Nós mulheres sabemos a força que ela tem, inclusive no mercado de trabalho, e com várias funções como mãe, esposa e profissional. Então a nossa classe vem cada vez mais buscando este fortalecimento enquanto mulher, e é isso que nós queremos e a chapa de Bruno de Castro vem em encontro a tudo isso”, explicou.

O atual presidente da Seccional Mato Grosso (OAB) Leonardo Campos, se mostrou impressionado com a mobilização da classe em torno do nome de Bruno Castro, com a expressiva presença dos advogados no evento de lançamento da campanha da ‘Chapa 11’.

“Muito à vontade posso dizer que esse mega evento aqui em Rondonópolis é a vontade da advocacia, o Bruno vem erigido a este cargo pela escolha, incentivo e aclamação, assim como a chapa de Gisela Cardoso da maioria dos advogados de Rondonópolis. Esse evento demonstra a força desta candidatura, que é plural e que está em sintonia com o que pensa o advogado e da advogada, sendo muito importante para cada vez mais fortalecermos a advocacia dentro do Estado”, comentou.

ELEIÇÃO

A eleição da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) para o triênio 2022/2024 será realizada no dia 26 de novembro de 2021, das 9h às 17h. O pedido de registro de chapa poderá ser protocolado na Secretaria do Conselho Seccional da OAB-MT até às 18 horas do dia 27 de outubro de 2021.

Já o pedido de registro de chapas para as subseções pode ser protocolado na sede da Seccional ou na sede da Subseção, também até às 18 horas do dia 27 de outubro de 2021.

Poderão votar qualquer advogado ou advogada regularmente inscritos na OAB-MT que estiverem em dia com o pagamento de débitos.