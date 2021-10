Câmara de Rondonópolis aprova nova JARI em sessão com vitórias do Executivo

Numa sessão marcada por vitórias importantes para o Poder Executivo, a Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou ontem (27) em segunda e definitiva votação o projeto para a criação da nova Junta Administrativa de Recursos e Infrações (JARI). Ela será implantada no ano que vem e ficará responsável pela análise de recursos contra multas aplicadas no perímetro urbano das rodovias federais.

O projeto da nova JARI gerou polêmica e havia sido aprovado em primeira votação na semana passada com 14 votos, o mínimo exigido pelo regimento da Câmara. Ontem o placar foi de 15 votos favoráveis, com a adesão da vereadora Marildes Ferreira (PSB). Apenas os vereadores Paulo Schuh (DC), Júnior Mendonça (PT) e Subtenente Guinâncio votaram contra.

O vereador Subtenente Guinâncio voltou a questionar a necessidade da implantação e disse que a nova Junta vai aumentar os gastos do município. Já os apoiadores do projeto afirmam que a medida vai agilizar o julgamento de recursos e viabilizará uma parceria mais ampla com a Polícia Rodoviária Federal.

O Executivo também conseguiu uma maioria confortável para a aprovação em segunda votação do projeto criando o regime de previdência complementar. A proposta foi aprovada com 16 votos favoráveis e abre uma alternativa para que os servidores do município que têm salários maiores possam contribuir em separado e, assim, tenham direito a uma aposentadoria acima do teto de R$ 6.800,00.

OUTROS PROJETOS

Ainda na sessão de ontem os vereadores aprovaram em bloco e por unanimidade outros cinco projetos de autoria do Executivo ( 469, 473, 475, 476 e 477). Quase todos tratam de autorização para mudanças no orçamento visando a realização de serviços e obras, entre elas a reforma do espaço da Feira Livre da Vila Aurora.

O Executivo teve ainda duas outras vitórias importantes: a aprovação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre a prestação de contas da Prefeitura no exercício de 2019 e a derrubada de emendas à lei que criou a Autarquia Municipal de Transporte Coletivo.

O parecer da Comissão foi aprovado com 16 votos e apenas um contrário, mas a íntegra da prestação de contas ainda passará por duas votações na Câmara Municipal.

Já as emendas foram derrubadas por um placar mais apertado, 14 a 4. Elas haviam sido apresentadas pelo vereador Subtenente Guinâncio e tratavam da fiscalização e da ocupação dos cargos na futura autarquia.