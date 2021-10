Câmara Municipal deve concluir hoje votação do PPA e da nova LDO

A Câmara de Rondonópolis deve fazer hoje a segunda e definitiva votação dos projetos do Plano Plurianual (PPA), que estabelece as metas do município para o quadriênio 2022/2025, e também a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que vai orientar a elaboração do orçamento municipal para o ano que vem.

O projeto da LDO tramita com cinco emendas modificativas, apresentadas pelos vereadores José Felipe Neto (Podemos), Kalinka Meireles (Podemos) e Cido Silva (PSC). Já o projeto do PPA teve uma emenda do vereador Subtenente Guinâncio (PSDB).

Na primeira votação, na semana passada, os dois projetos foram aprovados pela unanimidade dos vereadores presentes (19) e uma única abstenção – do presidente Roni Magnani, que em geral só vota em caso de empate. A expectativa é que o placar seja repetido hoje.

Também na sessão desta quarta-feira os vereadores devem analisar vários vetos do prefeito, incluindo uma proposta de alteração na lei que criou a Autarquia Municipal de Transporte Coletivo.

O veto refere-se a uma emenda apresentada pelo vereador subtenente Guinâncio, estabelecendo normas que, segundo ele, podem dar mais transparência e segurança à gestão da autarquia.

Na justificativa do veto, o prefeito José Carlos do Pátio argumentou que a emenda tratava de questões que são privativas do Poder Executivo.

A pauta de hoje traz ainda a previsão de votação, caso aprovado o regime de urgência, do projeto que cria o Centro de Reabilitação animal de Rondonópolis (Ceraro) – que não foi a votação na semana passada.

Já o projeto que prevê a criação de uma nova Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI), que teve a urgência negada na semana passada, só voltará a ser discutido na sessão ordinária da próxima quarta-feira (13).