Câmara de Rondonópolis fará sessão extraordinária nesta sexta-feira

A Câmara Municipal de Rondonópolis vai realizar na manhã desta sexta-feira uma sessão extraordinária para votar vários projetos do Executivo. A convocação foi feita pelo presidente, Roni Magnani, a pedido do prefeito José Carlos do Pátio. O principal projeto da pauta trata de uma autorização para que o município celebre acordo judicial com a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) no valor de R$ R$ 8.563.413,36.

Na mensagem encaminhada ao Legislativo, o prefeito explica que o acordo porá fim à um litígio judicial em que o município já foi condenado, em primeira instância, a devolver mais de R$ 12 milhões – referentes aos impostos pagos pela Coder nos últimos cinco anos.

A devolução foi determinada porque a Justiça reconheceu que a Coder tem direito à imunidade tributária recíproca, ou seja, ela não teria a obrigação de recolher os impostos pagos neste período.

Com o acordo proposto pela Prefeitura, a Coder dispensou o acréscimo de juros e correção monetária. Também concordou em receber os R$ 8,5 milhões restantes através da transferência de máquinas e veículos do município que já são utilizados pela companhia.

“Além de não cobrar juros de atualização e correção monetária dos valores devidos, a CODER ainda pagará ao Município valor acima do preço de mercado pelos veículos e equipamentos”, disse o prefeito ao defender a aprovação do acordo.

A mensagem encaminhada à Câmara também ressalta que “que não haverá qualquer prejuízo ao pagamento de outras despesas pelo Município, especialmente, a de precatórios tendo em vista que o acordo é feito sem onerar a dotação orçamentária reservada para atender a ofícios requisitórios judiciais”.

OUTROS PROJETOS

Ainda nesta sessão extraordinária os vereadores devem apreciar outros 11 projetos de autoria do Poder Executivo. Entre eles está o que institui Regime de Previdência Complementar município, fixando o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões.

Também estão na pauta os projetos de implantação do distrito industrial AnézioPereira de Oliveira e o que propõe denominar de ‘Padre Lothar’ o Centro Social Urbano do bairro Cidade Natal.

A sessão está prevista para começar as 09 horas da manhã e será a 11ª realizada neste ano.