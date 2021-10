Câmara de Rondonópolis fará sessão hoje para celebrar ‘Outubro Rosa’

A Câmara de Rondonópolis vai realizar hoje (15), às 18h, no Plenário Ulysses Guimarães, a Sessão Solene, em comemoração aos 13 anos de campanha do Outubro Rosa no Brasil. A sessão foi proposta pela vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos) e aprovada por unanimidade.

A solenidade contará com a participação de técnicos e testemunhos de pessoas que venceram o câncer de mama. Medidas preventivas, ações, tratamentos e orientações também serão discutidas entre os presentes.

O movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, o Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer – INCA, no Brasil, o câncer de mama é o que mais incide entre as mulheres. De acordo com o órgão, só em 2021 devem ser registrados 66 mil novos casos.

O Inca também mostra que hoje o principal fator de risco é a idade. Quatro em cada cinco novos casos ocorrem após os 50 anos.

