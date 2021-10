Câmara decide hoje implantação de nova JARI e discutirá limites da zona urbana

A Câmara Municipal de Rondonópolis deve concluir hoje a votação sobre a instalação da segunda Junta de Administrativa de Recursos e Infrações (JARI) e iniciará a discussão de outros dois projetos considerados relevantes pelo Executivo: a mudança dos limites da zona urbana do município e a aprovação das contas do prefeito José Carlos do Pátio referente a 2019.

O projeto da JARI foi aprovado em primeira votação na semana passada, após muita discussão e polêmicas. A aprovação só foi possível graças ao apoio do presidente da Câmara, Roni Magnani (SD), e do vereador oposicionista Dr. Felipe Horta (Podemos). Os dois já anunciaram que vão repetir o posicionamento, garantindo os 14 votos necessários.

“Estamos confiantes na aprovação, mas os com pés no chão. Não tem nada garantido, sempre precisamos trabalhar o diálogo e o convencimento dos colegas”, disse o líder do prefeito na Câmara, vereador Reginaldo Santos.

Caso seja aprovada, a nova JARI será implantada no ano que vem. Ela deverá concentrar a análise de multas aplicadas nas rodovias e terá um representante da Polícia Rodoviária Federal (PRF) – que não participa da junta atual.

CONTAS E LIMITES

Também na sessão de hoje deve acontecer a primeira votação do Projeto Decreto Legislativo que trata da aprovação das contas da Prefeitura de Rondonópolis no exercício financeiro de 2019.

O projeto foi elaborado pela Comissão de Finanças e Orçamento, responsável por fazer a primeira análise dos dados apresentados pelo Executivo. Se for aprovado hoje, ele passará por nova votação na sessão da ordinária da semana que vem.

Já o projeto que institui os limites do perímetro Urbano do Município será lido hoje e terá trâmite regimental. As modificações são importantes porque afetam a base para a cobrança de impostos e também os critérios para a liberação e atividades econômicas.

“Devido a complexidade pedimos que o projeto tenha trâmite normal, dando mais tempo para que os vereadores possam analisar e discutir o texto em profundidade. Nós inclusive já programamos a participação do secretário Paulo José e da equipe técnica da Prefeitura na reunião da Ordem do dia da próxima semana, para esclarecer dúvidas e ampliar o debate”, informou Reginaldo Santos.

O líder do prefeito disse ainda que todos os vereadores receberam ontem (26) a íntegra do projeto, que após a leitura seguirá para análise das Comissões Legislativas. A expectativa é de que o projeto seja votado em novembro.

“Esse projeto faz parte de uma série de ações visando o novo Plano Diretor, que vai orientar o desenvolvimento de Rondonópolis nos próximos anos”, destacou.