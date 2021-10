Câmara adia votação de projeto para criar nova JARI em Rondonópolis

A Câmara Municipal adiou a votação do projeto criando uma nova Junta Administrativa de Recursos e Infrações (JARI) em Rondonópolis. A proposta chegou a ser discutida na manhã de ontem (13) com o secretário municipal de Trânsito, Lindomar Alves, e entrou na pauta da sessão. Mas o líder do prefeito, vereador Reginaldo Santos, solicitou a retirada e não há previsão de quando o projeto voltará para apreciação do plenário.

“Esse é um projeto importante e que precisa de maioria qualificada para a aprovação. Como não havia segurança de que teríamos os 14 votos necessários, optei por retirar da pauta para poder aprofundar a discussão com os colegas”, disse Reginaldo Santos.

O vereador reiterou os argumentos apresentados pelo Secretário de Trânsito sobre a necessidade da criação da nova junta. Conforme ele, o município tem hoje mais de 4.300 recursos apresentados contra multas e notificações aguardando julgamento na JARI.

“A demanda é muito grande. Há processos na fila há mais de 3 anos e todos os dias chegam novos recursos. Com esta nova JARI poderemos acelerar esses julgamentos, garantindo ao cidadão o direito de ter uma resposta em prazo razoável”, afirmou.

Reginaldo Santos disse à reportagem que pretende realizar novas reuniões e, se preciso, promover também encontros entre os vereadores e os responsáveis pela JARI para esclarecer pontos controversos. A ideia é convencer os indecisos através de informações técnicas sobre a necessidade de ampliar o serviço.

“Vamos buscar o convencimento dos colegas através do diálogo”, afirmou Reginaldo.

O líder do prefeito preferiu não dar estimativa de quando poderá reapresentar o projeto na Câmara.