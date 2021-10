Caminhão voltará a Rondonópolis no próximo mês para mais atendimentos

Foi anunciado na tarde desta sexta-feira (22) que o ‘Caminhão da Oftalmologia’ do Tribunal de Justiça irá retornar a Rondonópolis no próximo mês para mais atendimentos. O anúncio foi feito durante a visita da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Segundo ela, essa é uma forma do poder Judiciário se aproximar da população e através do Projeto da Justiça Comunitária oferecer serviços, como no caso de exames, sejam disponibilizados a população.

A Juíza coordenadora da Justiça comunitária em Rondonópolis, Maria Mazarelo, afirmou que depois da pandemia as dificuldades e vulnerabilidades se potencializaram e por isso foi tão importante essa ação em conjunto com a prefeitura “Esse acontecimento mostra o engajamento do Poder Público e do Judiciário, que não só realiza o exame, como o município já licitou e entregará óculos a quem precisa” afirmou a juíza.

A iniciativa segue até amanhã (23), com vários atendimentos gratuitos na área da Saúde.