Caminhoneiro é atropelado por motociclista na MT-358

Um caminhoneiro foi atropelado por um motociclista no momento em que atravessava a MT-358, na noite desta quinta-feira (7), em Tangará da Serra (MT).

Conforme informações, o motociclista seguia pela rodovia, tentou frear a moto, mas devido a quantidade de lama, o condutor não conseguiu parar o veículo.

A moto derrapou e o motociclista acabou atropelando a vítima.

A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreram as vítimas.

O caminhoneiro e o motociclista tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para a

Unidade de Pronto Atendimento.