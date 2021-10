“Candidatura surgiu em um contexto natural; Ideia é fortalecer instituição”

Pré-candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso (OAB-MT), a advogada Gisela Cardoso afirmou que seu nome foi alçado a essa condição em um processo muito “natural” dentro da entidade.

Ela que é atual vice-presidente da Ordem, deve pleitear a liderança da advocacia mato-grossense no triênio 2022-2024. Ao final deste ano, encerra o mandato do presidente Leonardo Campos.

“Minha pré-candidatura, a colocação do meu nome à advocacia mato-grossense se deu em um contexto muito natural. Faço parte da gestão como vice-presidente há três anos, fui secretária-geral adjunta no mandato anterior. Há seis anos venho trabalhado pelo sistema, estando nas subseções do estado, conversado com advocacia”, disse ela.

“E, a partir deste trabalho, quando foi levantado que teríamos eleições, meu nome surgiu como possibilidade. Aceitei o desafio e coloquei meu nome à disposição”, emendou ela.

As declarações foram dadas ao Agora MT, na manhã desta sexta-feira (15), durante passagem da vice-presidente pelo município de Rondonópolis.

Na ocasião, Gisela afirmou conhecer as dificuldades impostas aos profissionais que desenvolvem a advocacia no Estado e afirmou estar pronta para continuar lutando pela valorização da classe.

“Minha vontade, minha motivação pessoal é, primeiramente, porque sou advogada há 20 anos, vivo exclusivamente da advocacia. Conheço cada barreira, cada dificuldade que o advogado tem hoje para exercer sua profissão e viver da sua profissão dignamente”, argumentou.

“Quando coloco meu nome à disposição da Ordem, da advocacia, tenho – em primeiro lugar – essa vontade de uma advogada que quer lutar pela valorização da nossa classe e fortalecimento desta instituição que me representa”, concluiu.

Disputa

O pleito para composição do novo Conselho Seccional da OAB/MT para o triênio 2022/2024, acontece no dia 26 de novembro, com votação em urnas eletrônicas, entre as 9h e 17 horas, em todo o Estado.

Nas eleições também serão escolhidas as novas diretorias das Subseções da OAB/MT e da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso (CAA-MT), bem como os Conselheiros da Seccional e os Conselheiros Federais e seus suplentes.

Todos os advogados inscritos na OAB-MT em regularidade com a instituição ficam convocados para votação obrigatória.

O eleitor pode votar somente no local em que for inscrito – subseção ou sede da seccional em que se encontra vinculado.