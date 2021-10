Canguru é salvo de lago e agradece apertando mão de salvadores

Na manhã do último dia 21, um canguru se arrependeu amargamente de entrar nas águas geladas de um lago na Austrália. Para sua sorte, conseguiu ser resgatado por duas pessoas que estavam ali perto.

A ação foi documentada por David Boyd, que havia ligado às autoridades de Canberra, capital do país, para informar sobre o animal assustado.

O vídeo publicado por David no Facebook, mostra dois homens se aproximando lentamente do canguru. Segundo o site Metro UK, os homens chegaram perto do animal com os braços estendidos para não assustá-lo.

No entanto, o bichano não se sentiu bem perto dos humanos, virou a cabeça com medo e seguiu estático dentro do lago congelado Burley Griffin. Quando o primeiro homem se aproximou, o canguru o empurrou e chutou a água para longe.

Então o segundo homem tentou ajudá-lo e colocá-lo em um lugar seguro no calçadão, mais uma vez sem sucesso.

Enquanto várias pessoas do local se comoviam com a cena, uma terceira pessoa tentou acalmar o bicho e finalmente conseguiram tirar o marsupial de lá.

O canguru sendo retirado da água Foto: David Boyd

Depois do canguru perceber que eles estavam apenas tentando salvá-lo, estendeu a mão para um de seus salvadores como forma de agradecimento e gratidão pelo esforço.

O canguru agradecendo um de seus salvadores Foto: David Boyd

“Esta foi a minha manhã, sozinho em Canberra, parabéns a essas pessoas. Boas notícias, o canguru está bem”, escreveu David em suas redes sociais.

É claro que um canguru dentro de um lago congelado só pode ser coisa da Austrália. E você, iria ajudar o bichano ou ligaria para as autoridades?