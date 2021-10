Carro fica completamente destruído após bater em caminhão e pegar fogo

Um carro Hyundai Creta ficou completamente destruído após pegar fogo na MT-344, entre Dom Aquino e Jaciara, na noite desta terça-feira (26).

O motorista do carro Hyundai disse para a Polícia Militar (PM) que seguia pela rodovia quando bateu na traseira de um caminhão. O condutor ainda disse que o caminhão não possuía nenhuma sinalização.

Após a colisão, o veículo Creta continuou sendo arrastado pelo caminhão e o condutor pulou do carro ainda em movimento e somente após uns 50 metros o caminhão conseguiu parar, momento em que o carro entrou em combustão.

O fogo se espalhou para a traseira do caminhão que estava carregado de lenha.

O motorista do caminhão conseguiu fazer uma manobra, afastar o carro da traseira do veículo e apagar as chamas.

Já o veículo Hyundai continuou em chamas onde só foi apagado com a ação dos bombeiros.

No local foi constatado que o motorista do caminhão não possui CNH condizente com a categoria do veículo e também que a carga de madeira transportada não possui nota e guia de transporte.

Por este motivo, o condutor do caminhão foi apresentado na delegacia para as devidas providências.

O motorista do carro teve algumas escoriações e foi encaminhado para atendimento médico.