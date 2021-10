Casal é preso em flagrante logo após homicídio em Alto Taquari

Um homicídio ocorrido em Alto Taquari no domingo (10) foi esclarecido pela Polícia Civil com a prisão em flagrante de um casal suspeito de envolvimento no crime. O homem, de 35 anos, e a mulher, de 50 anos, foram encontrados em um veículo com várias manchas de sangue e autuados em flagrante por homicídio qualificado.

O crime que vitimou, Adailde Barbosa Pereira, de 59 anos, ocorreu no domingo (10), em via pública, no bairro Parque Taquari. Próximo ao corpo da vítima foi localizado um pé de cabra.

Logo após a comunicação do crime, os policiais iniciaram as diligências para identificar os envolvidos no homicídio. No local, foram encontrados pedaços de documento de um veículo, que foi identificado e que possivelmente teria sido utilizado pelos autores do crime.

Em continuidade as diligências, os policiais receberam informações que o veículo passou em uma praça de pedágio sentido Alto Taquari, sendo ocupado por duas pessoas, um homem e uma mulher. Com base nas informações, os policiais saíram em diligências em busca dos suspeitos, conseguindo localizar o carro estacionado no pátio de um posto abandonado na cidade.

Na abordagem do veículo, os policiais encontraram o casal dormindo, sendo possível visualizar várias manchas de sangue e os dois suspeitos com várias lesões corporais aparentes. Dentro do veículo, também foi encontrado outro pedaço do mesmo documento encontrado no local de crime.

Diante das evidências, o casal foi conduzido à Delegacia de Alto Taquari, onde após ser interrogado foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. A Polícia Civil continua as investigações para apurar a motivação do crime e o possível envolvimento do casal com uma facção criminosa atuante no estado.