Centro Comunitário pega fogo no Jardim Primavera

O Centro Comunitário do bairro Jardim Primavera pegou fogo, na noite desta quinta-feira (28), em Rondonópolis (MT). O local está abandonado há anos. Os moradores da região já denunciaram que moradores em situação de rua invadem o local com frequência.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência do incêndio. Chegando ao local, a guarnição se deparou com o local incendiado e duas das portas do imóvel encontravam-se bloqueadas por paletes que estavam em chamas.

O fogo foi contido pelos bombeiros.