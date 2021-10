Centro de Triagem encerra atividades com mais de 240 mil atendimentos

O Centro de Triagem Covid-19, instalado na Arena Pantanal, encerrou as atividades na tarde desta sexta-feira (15.10), após prestar mais de 240 mil atendimentos à população de Mato Grosso. A unidade funcionou por mais de um ano – de 22 de julho de 2020 a 15 de outubro de 2021 – e auxiliou a Atenção Básica dos municípios da Baixada Cuiabana.

A desativação ocorreu após a diminuição de casos, hospitalizações e óbitos por coronavírus em Mato Grosso.

Durante o seu funcionamento, o Centro de Triagem possibilitou a testagem em massa da população, a realização de exames de imagem e o fornecimento de medicamentos após prescrição médica.

A partir de agora, a testagem e o atendimento primário da população voltam a ser integralmente prestados pela Atenção Primária municipal, que é responsável pela execução destes serviços no Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante a solenidade de encerramento dos atendimentos, centenas de balões brancos foram soltos do gramado da Arena Pantanal em homenagem às vidas perdidas pela Covid-19 e em agradecimento aos profissionais da saúde. Também foram entregues certificados de reconhecimento aos trabalhadores do Centro e oferecida uma missa em ação de graças pela conclusão do trabalho.

Na ocasião, o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, enfatizou a excelência do serviço prestado pelo Centro de Triagem e parabenizou o empenho dos profissionais que atuaram na unidade.

“O Centro de Triagem tinha previsão de durar 60 dias e ultrapassou mais de um ano. Isso porque o trabalho realizado pela equipe foi de excelência. Agora nós vamos continuar vigilantes em relação à pandemia e focaremos na assistência daqueles que precisarem do atendimento hospitalar. É momento do Estado focar na realização das cirurgias eletivas. Vamos priorizar aquilo que é, de fato, uma responsabilidade do Governo do Estado”, disse o secretário.

A secretária adjunta de Gestão Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), Caroline Dobes, reforçou que a unidade de triagem ofereceu um atendimento de excelência. “Quem conheceu o Centro de Triagem e usufruiu deste serviço classificou ele como excelente. Então o Centro é um exemplo de política pública efetiva, com recurso público aplicado de forma responsável. A equipe de saúde foi muito bem treinada e não foram poucas as vezes que vimos pessoas dizendo que o Centro de Triagem ofereceu um atendimento de primeiro mundo”, acrescentou.

Atendimentos realizados

O Centro de Triagem realizou mais de 240 mil atendimentos. Os dados mais recentes mostram que, de 22 de julho de 2020 a 14 de outubro 2021, 40.673 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, 141.163 tiveram o resultado negativo e 59.149 apresentaram quadro suspeito da Covid-19.

No mesmo período, foram realizadas 15.100 tomografias, exame de avaliação dos pulmões que auxilia no diagnóstico e tratamento da doença.

“O sofrimento, as incertezas e angústias foram muitas durante o enfrentamento dessa pandemia. Agora a única certeza que nós temos é de que, de alguma forma, nós vencemos. É momento de recomeçarmos”, concluiu a diretora do Centro de Triagem e do Hospital Estadual Santa Casa, Patrícia Neves.