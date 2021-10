Chuvas elevam nível do Rio Vermelho em Rondonópolis, mas situação ainda é crítica

A Defesa Civil registrou uma leve alteração no nível do Rio Vermelho, que na semana passada atingiu a marca de 78 centímetros – a menor já registrada. Conforme medição realizada hoje (20), houve uma elevação de 19 centímetros, alcançando agora 97 centímetros.

A melhora é atribuída ás chuvas que caíram na cidade e na região nos últimos dias. No entanto a situação ainda é considerada crítica, já que o nível continua bem abaixo do mínimo estabelecido pela própria Defesa Civil como limite para a decretação do estado de alerta (1,30 m).

“Esperamos que a continuidade das chuvas ajude a normalizar a situação. É importante destacar que não há risco de desabastecimento, mas enquanto perdurar essa situação é importante que as pessoas continuem fazendo o uso racional da água, evitando qualquer desperdício”, destacou o chefe da Defesa Civil em Rondonópolis, João Mototáxi.

A redução drástica no nível do Rio Vermelho é atribuída a estiagem prolongada. A queda começou em março e se acentuou nos meses seguintes até chegar ao recorde negativo da semana passada.

PREVISÃO DO TEMPO

Conforme dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) a possibilidade de chuvas em Rondonópolis nos próximos dias é de apenas 5%.

Em Poxoréu, município que integra a bacia hidrográfica e contribui com boa parte da vazão do Rio Vermelho, a previsão aponta 70% de possibilidade de chuva forte à partir da próxima terça-feira (26).