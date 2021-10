Ciclista sofre graves ferimentos e é intubado após atravessar no sinal vermelho e causar acidente

Um ciclista de 59 anos ficou gravemente ferido após atravessar no sinal vermelho e causar um acidente envolvendo um carro Gol no Centro de Rondonópolis-MT.

De acordo com as primeiras informações, o ciclista seguia na avenida Dom Wunibaldo e ao chegar no cruzamento com a Fernando Corrêa da Costa o semáforo fechou, mesmo assim ele prosseguiu, o carro que descia na Fernando Corrêa, tentou evitar o acidente, mas não conseguiu.

Conforme informações do socorrista do Samu, o ciclista teve que ser intubado no local e foi encaminhado para o Hospital Regional com traumatismo craniano.