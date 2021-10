Deputado Claudinei elogia novo titular da Setrat e quer firmar parcerias

O deputado estadual Claudinei Lopes (PSL) conversou ontem com o novo Secretário de Transportes e Trânsito (Setrat) de Rondonópolis, Lindomar Alves, e disse que está à disposição para apoiá-lo na implementação de medidas visando reduzir o número de acidentes no município.

Conforme Claudinei a definição do titular da Setrat deve facilitar a realização e convênios com outros órgãos da Administração Pública e também e ações conjuntas com o apoio dos parlamentares da região.

“Tinha quer ter gente para fazer as tratativas e o prefeito José Carlos do Pátio (SD) acertou na escolha. Já me coloquei à disposição do secretário para contribuir e, quem sabe, destinar emendas no próximo ano para a Setrat”, disse.

A conversa com o secretário teve também a participação, por telefone, do presidente do Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran), Gustavo Vasconcelos. Ele também disse estar aberto à parcerias com o município. “Queremos estreitar os laços e buscar as parcerias, diretas e indiretas, para atender o cidadão rondonopolitano”.

ACIDENTES

Durante a reunião houve uma avaliação sobre a escalada da violência no trânsito em Rondonópolis nos últimos anos. O secretário Lindomar adiantou que uma das propostas na gestão municipal é retomar com as lombadas e os radares eletrônicos.

“Infelizmente, a questão da conduta e o comportamento do ser humano, se ele não tiver disciplina, nada vai funcionar. Temos que ter ações efetivas”, explica o secretário.

De acordo com dados estatísticos do Detran, por meio da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), o município apresentou 813 ocorrências de acidentes, em 2020, e 418 no período de janeiro a junho deste ano.

O levantamento também mostra que as vias com maior registro de acidentes no município são as avenidas dos Estudantes, Governador Júlio Campos, Bandeirantes e Goiânia, ruas 15 Novembro e Ramiro Bernardes.

LIVE HOJE

A questão do trânsito será um dos temas da live de hoje do portal Agora MT com o deputado Claudnei Lopes. A conversa havia sido programada para a semana passada, mas foi adiada devido às panes no fornecimento de energia e também de internet.

O parlamentar deverá falar também sobre outras ações relacionadas à segurança e da proposta de nomear a sede da Unemat em Rondonópolis com o nome do bispo dom Juventino Kestering, morto este ano vítima da Covid-19. O projeto foi aprovado em primeira votação na sessão desta semana na Assembleia Legislativa.

A live começa às 17 horas com transmissão pela página do Agora MT no Facebook. O acesso é livre e quem quiser também pode interagir enviando perguntas ou sugestões ao parlamentar.