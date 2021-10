Claudinei entrega 26 aparelhos de ar condicionado para Escolas Estaduais de Rondonópolis

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) realizou a entrega de 26 aparelhos de ar condicionado, nos dias 7 e 8 de outubro, que foram distribuídos às Escolas Estaduais Odorico Leocádio da Rosa, São José Operário, Santo Antônio e Sagrado Coração de Jesus. O benefício foi garantido por meio de articulação do parlamentar junto com o vice-governador Otaviano Pivetta e representantes da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc).

Com o anúncio feito pelo governo estadual sobre o retorno das aulas presenciais para o dia 18 de outubro, Claudinei avalia que esses equipamentos vieram em boa hora. “O nosso trabalho não é fazer politicagem e, sim, apresentar resultados para a sociedade. Essas escolas estaduais foram contempladas, mais um resultado positivo. Rondonópolis está entre as primeiras cidades mais quentes do país. As aulas estão retornando ao normal. Agora, os professores e alunos vão contar com ambientes climatizados”, ressalva.

De acordo com a empresária do ramo imobiliário, Neusa Novais da Rocha, conhecida por Neuzinha, que marcou presença na reunião do deputado com os representantes da gestão estadual, agradeceu aos representantes da Seduc por terem atendido o pedido que vai contribuir com o aprendizado dos alunos e o trabalho dos professores.

Emenda – O Delegado Claudinei destinou importantes emendas, nesse ano de 2021, para beneficiar a educação de Rondonópolis, com a aquisição de novos climatizadores de ar, computadores, notebooks e outros itens que contribuirão para o fortalecimento da rede de ensino estadual do município.