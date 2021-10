Claudinei Lopes vai falar hoje sobre segurança e atuação na ALMT

O deputado estadual Delegado Claudinei Lopes (PSL) vai falar hoje ao Agora MT sobre sua atuação na Assembleia Legislativa, a prorrogação do concurso público de profissionais da área de segurança e também sobre o cenário político no estado e no país. A live com ele estava programada para a última sexta-feira (01), mas foi adiada devido à pane generalizada nos serviços de internet e energia elétrica em Rondonópolis.

O deputado já parabenizou publicamente a decisão das Secretarias de Segurança Pública (Sesp) e Planejamento e Gestão (Seplag) de prorrogar os concursos públicos de Mato Grosso da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de 2017, do Sistema Penitenciário de 2016 e do Sistema Socioeducativo de 2018.

Os prazos finais já foram publicados no Diário Oficial do Estado. Os concursos públicos do Sistema Penitenciário referente ao edital de n.º 01/2016 e do Sistema Socioeducativo de n.º 01/2018 foram prorrogados, respectivamente, aos dias 23 de junho de 2024 e 08 de junho de 2023. Já o edital de n.º 01/2017 da Politec terá o prazo final para o dia 29 de abril de 2022.

Na live de hoje Claudinei deve falar também sobre a proposta de dar o nome bispo Dom Juventino Kestering ao prédio construído para a Unemat em Rondonópolis. A medida foi sugerida pela comunidade católica como uma forma de homenagear o religioso, que faleceu em março deste ano.

Com transmissão pela página do Agora MT no Facebook, a live está prevista para começar as 17 horas. Os internautas poderão participar enviando perguntas ou opiniões através do espaço de comentários na página.