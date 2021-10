Colisão entre veículos deixa três pessoas feridas na Rodovia do Peixe

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo um Corolla e uma caminhonete S10 na manhã deste domingo (17), na Rodovia do Peixe, km 7, em Rondonópolis (MT).

O motorista do Corolla disse que seguia sentido Rondonópolis a Rodovia do Peixe quando foi surpreendido pelo motorista da caminhonete que seguia no sentido contrário e bateu no carro.

A caminhonete capotou e saiu da pista. Nos dois veículos estavam um casal.

As duas pessoas que estavam na caminhonete e a mulher que estava no Corolla tiveram ferimentos, foram socorridos e encaminhados para o Hospital.

A Polícia Militar (PM) compareceu no local.