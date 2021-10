Com PIB superior a R$11 bilhões, Rondonópolis é o município líder em importação e exportação no Estado

Em mais uma demonstração do potencial econômico e de desenvolvimento de Rondonópolis mostrado neste sábado (02) na ‘Rota do Progresso’ aos jornalistas, o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Alexsandro Silva, mostrou os números positivos do município.

Com um PIB superior a R$11 bilhões, o município, mesmo em um ano de pandemia, foi o que ficou com maior saldo positivo em geração de empregos “ Em 2020, foram 2.315 postos de empregos gerados, e esse ano até agosto, já foram mais de cinco mil” afirmou o secretário.

Ele lembrou ainda que o município é líder em impostação e exportação, com mais de US$ 1,6 bilhões em exportação.

Depois da visita ao Distrito Industrial, foi a vez da Coder mostrar as melhorias. A empresa que hoje conta com mais de 570 funcionários, mostrou as novas máquinas que irão ajudar e muito no crescimento do município, como a nova usina de CBUQ que tem uma capacidade de produção de 60 toneladas por hora.

Logo depois, a passagem foi pelo Residencial Celina Bezerra que além dos apartamentos, a administração está investindo também em pavimentação, praça pública, academia popular e creche.

Um dos destaques do município nesse período de seca é o abastecimento de água. De acordo com engenheiro Hermes Ávila de Castro, hoje Rondonópolis vive uma realidade totalmente diferente de muitos municípios vizinhos, que é a crise hídrica “Tenho ciência da crise hídrica que tem ocorrido nas cidades vizinhas e isso não está ocorrendo no município, graças a um trabalho planejado, de um longo tempo e de investimento” afirmou.

O evento foi encerrado no Casario com apresentação da banda da cidade e lançamento do novo uniforme de gala.