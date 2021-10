Começa hoje (21) o ‘Encontro de Empreendedores’ em Rondonópolis

Começa nesta quinta-feira (21) e segue até sábado (23) o ‘Encontro de Empreendedores’. Evento realizado pela Mostra Kasa, em parceria com a construtora Salas, que irá reunir empresários ícones de Mato Grosso.

Oportunidade de conhecer, inspirar e se aproximar das inovações dos mais diversos setores da cidade.

O evento de 2021, devido a pandemia, será apresentado de um modo direto, objetivo e tecnológico. Serão 40 estandes com projeções.

O objetivo é gerar conhecimento através da troca de experiência.

Hoje (21) o evento é fechado para convidados e patrocinadores com show nacional exclusivo com tributo a Legião Urbana com ex-integrante da banda, Fred do Nascimento.