Comércio em Rondonópolis está autorizado a abrir no feriado de 12 de outubro

A Convenção Coletiva do Comércio Varejista de Rondonópolis liberou o funcionamento do comércio na terça-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. O decreto atende ao pedido dos lojistas por causa do Dia das Crianças, data importante nas vendas.

Fica autorizado para o dia 12/10/2021, terça-feira, o funcionamento do comércio local, das 9h às 15h.

A Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR) afirma que a abertura das empresas no feriado em nenhuma hipótese será considerada como obrigatória, sendo, portanto, uma opção do empregador o funcionamento ou não do estabelecimento.