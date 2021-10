Competições escolares em esportes individuais começam nesta sexta

De 01 a 03 de outubro, estudantes de 12 a 17 anos disputam a etapa estadual de modalidades individuais dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-Grossenses. Os eventos esportivos, que abrangem escolas públicas e privadas de todo o Estado, serão abertos oficialmente nesta sexta-feira (01.10), às 17h, no COT da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Para a realização das competições escolares, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) conta com a parceria do município de Várzea Grande, que sedia o evento, acolhendo e acomodando cerca de 800 envolvidos, que incluem técnicos e atletas.

As disputas foram distribuídas ainda em espaços localizados em Cuiabá, como o COT/UFMT e a piscina do Complexo Arena Pantanal. Em Várzea Grande, as competições ocorrem no Ginásio Fiotão, na região do Chapéu do Sol, no shopping da cidade, na Quadra da Vila Sadia e no auditório do anexo II da Prefeitura Municipal.

Nessa fase estadual de esportes individuais, os alunos-atletas competem nas modalidades de atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de areia, wrestiling e xadrez. Os estudantes de 12 a 14 anos participam dos Jogos Escolares e os alunos da faixa etária de 15 a 17 anos disputam nos Jogos Estudantis de Seleções.

A abertura oficial no COT/UFMT será feita ao ar livre, numa breve solenidade de premiação das primeiras provas do atletismo e contará com a presença dos representantes de Várzea Grande, o prefeito Kalil Baracat e o secretário Sílvio Fidelis, bem como dos representantes da Secel, o titular Alberto Machado e o adjunto Jefferson Carvalho Neves.

Medidas de biossegurança

Todas as disputas dos Jogos Escolares e dos Jogos Estudantis de Seleções serão realizadas sem a presença de público. Terão acesso aos espaços de competição somente árbitros, as equipes e seus técnicos.

As medidas de prevenção preveem o uso obrigatório de máscara por todos os envolvidos nos eventos e de recipientes próprios para alimentação e bebida. Os protocolos de biossegurança ainda incluem adequações, como o reforço na limpeza dos equipamentos e locais de competição e de circulação de pessoas, e uma sistemática de controle, com alojamentos separados por equipe e registro e arquivo dos dados de contato de todos os participantes.