Conmebol define árbitro argentino para atuar na final da Libertadores

A Conmebol definiu que Neston Pitana será o árbitro da grande final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. O argentino será auxiliado por Juan Belati e Gabriel Chade no campo, enquanto Julio Bascuñan, do Chile, será o responsável pelo VAR.

Nestor Pitana é considerado um dos principais árbitros do quadro da América do Sul. O argentino foi responsável por apitar a decisão da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, em que a França conquistou o segundo título Mundial sobre a Croácia.

Renan fala estar vivendo um sonho com outra final de Libertadores, mas já foca no Brasileirão: “Temos 24 horas para comemorar, então vamos focar em buscar os três pontos no fim de semana”.

O clube carioca enfrenta a equipe paulista no próximo dia 27 de novembro, às 17h (horário de Brasília) em Montevideo, no Uruguai. O confronto será realizado em jogo único e com a presença de torcedores de ambos os times, que lutam para conseguir um ingresso para o Estádio Centenário.