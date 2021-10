Conselho Diretor aprova projetos de empresas para atuação nos distritos industriais

Em consonância com o trabalho em infraestrutura que a atual gestão vem realizando nos distritos industriais de Rondonópolis, que proporciona a esses locais condições favoráveis para abrigar novos empreendimentos, expandir os já existentes e consolidar o setor industrial do município, o Conselho Diretor de Política de Desenvolvimento Industrial (Codipi) se reuniu na tarde desta quinta-feira (14), no Paço Municipal para deliberar sobre projetos que prometem investimento e geração de emprego e renda para a cidade.

Logo no início do encontro, foi debatida a oferta de serviço aeroportuário no município tanto sob o ponto de vista da qualidade quanto da diversidade de rotas disponíveis, ampliando o leque de destinos para os quais se possa voar ou dos quais se possa receber visitantes e, também, a quantidade de voos disponíveis semanalmente.

“A ideia é estimular bons serviços aéreos para que munícipes e pessoas de fora, inclusive investidores, que venham a Rondonópolis possam usufruir dessa atividade. Por isso, queremos abrir espaço para o diálogo e contribuições que essas conversas possam gerar entre a Prefeitura, a concessionária responsável pelo aeroporto e a companhia aérea que lá opera”, diz o presidente do Codipi, Alexsandro Silva, que também é secretário de Desenvolvimento Econômico. Assim, uma comissão com membros do órgão foi formada para mediar essa interlocução.

Em seguida, entrou em pauta a aprovação de projetos de algumas empresas que pretendem investir no município e estão pleiteando área para se estabelecerem ou ampliarem suas instalações. “Nesse momento, quase todas as empresas são de Rondonópolis. Então, essa é uma maneira de valorizar o empresário local, além de atrair novos investidores para a cidade”, observa Alexsandro e prossegue: “Nos primeiros dez anos, o contrato é feito a partir de alienação fiduciária. Depois desse período, desde que cumpridos os critérios estabelecidos na lei 2.213 de 1994, que é a lei de incentivo que dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial do município, o proprietário pode fazer a escritura no nome da empresa”.

Postulantes a uma área para instalar sua empresa, podem se dirigir à Secretaria de Desenvolvimento Econômico para apresentar seus projetos, os quais devem demonstrar viabilidade econômica e financeira, respeito à legislação ambiental e apresentar geração de emprego e renda. “O projeto é submetido ao Codipi para avaliação. Caso aprovado, é feito o contrato e o empresário tem dois anos para cumprir com adimplência o pagamento nas condições acordadas e realizar a construção na área”, explica o presidente do Codipi.

Hoje foram aprovados 18 projetos. Antes desta, foi realizada outra reunião na qual 17 empresas tiveram seus projetos chancelados. Entre aquelas cujos projetos foram ratificados estão as do ramo de transportes, pneus, papel higiênico, lonas, além de carrocerias, retíficas, cooperativas de material reciclado e fábrica de pré-moldados. Ao todo, são 35 projetos que serão implementados nos diversos distritos industriais da cidade e que, juntos, somam um investimento de R$37 milhões e geram 980 empregos.

Composto por representantes do Poder Executivo – entre eles das secretarias de Administração, Desenvolvimento Econômico, Habitação, Meio Ambiente, Planejamento e Receita – do Poder Legislativo e da sociedade civil organizada, o Codipi teve nova diretoria empossada em agosto, com mandato de dois anos. Também estava presente no diálogo o vice-prefeito Aylon Arruda.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico fica na Avenida Duque de Caxias 1.112, Vila Aurora e funciona das 7h às 11h e das 13h às 17 horas. Outras informações podem ser conseguidas pelo telefone 9 8438-1325.