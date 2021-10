CPI decide adiar datas para apresentação e votação de relatório final

A CPI da Covid anunciou neste domingo (17) que vai adiar a leitura e a votação do relatório final. Ao invés de terça-feira (19), como estava previsto, a leitura será na quarta (20) e a votação ficará para o dia 26. A decisão ocorre em meio às divergências entre os senadores que integram a comissão.

O adiamento foi confirmado pelo presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), após insatisfações sobre trechos do documento do relator Renan Calheiros (MDB-AL). Segundo Omar Aziz, a decisão foi tomada em entendimento com os integrantes do chamado G7, grupo de parlamentares majoritário na comissão e que costuma agir e votar em conjunto.

A principal divergência é sobre a inclusão de membros da família do presidente Jair Bolsonaro entre os indicados. Só o presidente Jair Bolsonaro é apontado no relatório de Renan Calheiros como responsável por 11 crimes envolvendo o enfrentamento à pandemia de Covid-19.

“Tem muita divergência ainda, precisamos discutir. Em relação a indiciamento, tipificação de crime. A ideia é uma semana de vista”, afirmou Humberto Costa (PT-PE), senador integrante da comissão.

O senador Renan Calheiros disse que concordou com o adiamento para tentar encontrar um denominador comum no G7. Ele afirma que o parecer é complexo e que, quanto mais tempo tiver, melhor será.

“É natural que tenha divergência sobre tipos penais, mas isso tudo será resolvido ao longo das conversas. O relatório é coletivo e ele tem que ser aprovado pela maioria”, disse.