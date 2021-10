Cuiabá pode sonhar contra Atlético no Mineirão

O Cuiabá é o visitante mais indigesto do Campeonato Brasileiro. Mas e quando o desafio é contra o líder Atlético-MG. Esse é o cenário que ronda a partida deste domingo (24), pela 28ª rodada da competição nacional. Quando a equipe mato-grossense encara a mineira, em Belo Horizonte.

O Dourado, liderado pelo técnico Jorginho, já jogou fora de casa 13 vezes, somando três vitórias, nove empates e apenas uma derrota, resultando em 18 pontos conquistados como visitante. Ao total, foram 12 gols marcados, tendo sofrido apenas nove nessas partidas.

Em contrapartida, a campanha em seus domínios não é tão favorável. Dentro de casa, o Cuiabá obteve quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas, somando apenas 17 pontos, tendo apenas a 15 melhor campanha entre os mandantes.

“É sempre possível vencer qualquer time. Perdemos para o Atlético-MG em casa, foi o jogo em que cheguei, assisti à partida, mas fiquei de fora e foi um bom jogo. Vamos para o Mineirão acreditando que é possível vencer”, disse Jorginho, em entrevista coletiva.

Se de um lado o Atlético-MG conta com os caros Guilherme Arana, Nacho Fernández, Hulk (que treinou apesar da mão enfaixada) e Diego Costa (recuperado de lesão muscular); o Cuiabá desbanca os favoritos com jogadores que não vinham sendo aproveitados nas suas outras equipes. Do goleiro ao ponta esquerda, Walter e Clayson são exemplos desse modelo de gestão.

Atualmente, o Dourado ocupa a nona colocação na tabela do Campeonato Brasileiro e é o melhor colocado entre os quatro clubes que subiram para a Série A. Os outros três são: América-MG, em 13º lugar com 32 pontos; Juventude, na 17ª colocação com 28 pontos e a Chapecoense, lanterna do campeonato com 13 pontos conquistados.