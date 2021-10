Curso estimula leitura entre crianças e emociona ao discutir representatividade

Com a pandemia, sem aulas, em casa, isolados do mundo, crianças do interior de Matogrosso são incentivadas a discutir livros. A iniciativa, intitulada Clube de Leitura, envolve professores e crianças de algumas escolas de Alto Araguaia-MT que reúnem toda terça-feira para debater sobre determinado livro. Com o surgimento de uma série contemporâneo que retrata o folclore do nosso Brasil, iniciou assim um projeto junto a Biblioteca Regional De Alto Araguaia da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) para elaboração do curso “Formação Inicial de leitores”.

O projeto não tem só incentivado as crianças a terem o hábito de ler, mas também consegue trabalhar várias questões que envolve o mundo dos jovens, uma delas é a representatividade. A aluna Anna Lauane Ramos de Souza de 12 anos, que participa do projeto desde 2010, se emociona ao dizer que se sente representada através dos personagens do livro,

“Quero ser como Dandara, forte, independente, negra, que não tem medo de se impor, não tem medo de ser quem ela é. O livro veio para representar nós que não conseguimos nos ver na Televisão, o autor trouxe uma mulher negra como professora, independente, e não como nas novelas, como a empregada”, comentando uma das obras.

O Curso “Formação de Leitores Iniciantes: Leitura Guiada dos Livros da Série Pindorama” está trabalhando nessa primeira edição os três volumes já disponíveis da série Pindorama, do autor Guilherme Viana – todos publicados pela editora Skull. São eles: “O tratado dos pés descalços”, “O segredo do Rio Amazonas” e “O reliquista das clareiras”.

Os livros selecionados abordam o folclore brasileiro e são classificados como literatura infanto-juvenil. O curso tem 100 inscritos dentre eles estudantes da educação básica de 11 a 16 anos, pais e membros da comunidade participante do Clube de Leitura de Alto Araguaia.

Com encontros regulares às quintas-feiras, das 18h40 às 20h00, via link do Google Meet, o curso traz um convidado a cada semana para trabalhar o hábito da leitura e discutir sobre o livro. No dia 30 de setembro, o palestrante foi o autor da série “Guilherme Vianna”, que fez um resumo de sua obra para os participantes do projeto e respondeu a diversas perguntas, e relatou que o livro irá finalizar com a publicação de mais dois livros.

O autor ainda relatou como se prepara para escrever seus livros, “eu gosto de seguir o mesmo método da autora de Harry Potter, eu tenho o costume de usar um caderno de anotações e fazer um monte de círculos, vou puxando várias setas, e fazendo um resumo dos meus personagens”, relatou o autor.

Guilherme revelou ainda que durante o processo de publicação do livro Guilherme uma das únicas coisas que ele nunca abriria mão era de seus personagens. “Construí meus personagens querendo representar o Brasil, pois precisamos dialogar com os nossos”, destacou.

Durante o curso, diversos alunos relataram a experiência em ler o livro, “O seu livro veio para me representar e representar o povo brasileiro”, relatou a aluna Anne Lauane.

Os relatos emocionaram a coordenadora do curso Dra. Fabiana Souza de Andrade. Ao ouvir os depoimentos ela disse que voltou a lembrar-se do porquê se dedica tanto aos livros.

“Trabalhar com o incentivo à leitura nem sempre é fácil. Diversas vezes encontramos obstáculos, pois muitos não consideram isso (a leitura) como algo primordial. Quando vejo alunos, que estão lendo e discutindo de forma aberta questões essenciais de nossa sociedade, percebo o quanto vale a pena incentivar a leitura e continuar a fazer meu trabalho”, finalizou Fabiana.

Além da Dra. Fabiana Andrade, a Unemat também é representada pelo supervisor de biblioteca João Cleito Oliveira de Souza e o professor mestre Everton Neves dos Santos.

Também fazem parte da equipe organizadora vários educadores e profissionais envolvidos na promoção da leitura. Pela Seduc temos, de Alto Araguaia, o diretor da E.E. Arlinda Pessoa Morbeck Me. João José Alencar e a professora de Língua Portuguesa Leisa Mara Baronas; da rede municipal de educação básica de Alto Araguaia temos a pedagoga e professora de letras Tatiana Carvalho Silva; e na equipe de tutoria e marketing digital as jornalistas e estudantes de licenciatura pela Unemat, Chaiani Rosso e Wanderléia Pereira da Silva.

O palestrante da última quinta-feira (07/10) foi Rafael Zimichut, com o tema “O caminho de todo escritor”. Ele é músico e compositor, professor, autor de diversos livros entre eles, O Éden Perdido, Um Novo Dia Para Amar, Uma Sombra Além da Escuridão, O Vendedor de Esperanças e O que os Games nos Ensinam sobre Liderança entre outros.

Inscrição

Os participantes terão direito a certificado de 60 horas para quem tiver 75% de presença estão encerradas.

As inscrições com direito a certificado já foram encerradas, mas quem quiser assistir as próximas palestras pode enviar e-mail para [email protected]. Neste caso será possível solicitar uma declaração de duas horas como participante a cada encontro que estiver presente.

O próximo encontro acontecerá na próxima quinta-feira (14), com Eveline Baptistella , de Tangará da Serra. Veja abaixo a relação completa dos palestrantes convidados pela organização.

Palestrantes