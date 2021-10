Curso gratuito preparatório para o Enem está com inscrições abertas

O Cursinho Pré-Vestibular Zumbi dos Palmares, oferecido gratuitamente para a comunidade pela Prefeitura de Rondonópolis, por meio da secretaria municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com as inscrições abertas.

Voltado para famílias de baixa renda, o cursinho preparará os estudantes para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), vestibulares ou concursos públicos. “Podem participar das aulas, os alunos egressos do ensino médio, pessoas que estejam interessados em ingressar no ensino superior e mercado de trabalho, além daqueles que queiram ingressar no serviço público, através de processos seletivos e concursos”, disse a secretária municipal Ciência, Tecnologia e Inovação, Neiva De Cól.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas, gratuitamente, pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh7m8V01DFpCoxP3jrzOYxttzXqXDL9Tg5iNc59XtKciS8pQ/viewform?usp=sf_link.

Este ano, o município conta para realização das atividade do cursinho Zumbi dos Palmares com o apoio voluntário da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), através do diretor do campus da instituição em Alto Araguaia, professor mestre Sérgio Silva Filho, e a equipe de docentes vinculada ao curso de Letras.

O início das aulas está previsto para o dia 13 de outubro. Em função da pandemia da Covid-19, as aulas serão realizadas online, por meio da plataforma Google Meeting, no período noturno das 19h00 às 20h30. O término do curso está previsto para acontecer em novembro, dias antes da realização das provas do Enem 2021, que estão marcadas para os dias 21 e 28 de novembro.

O conteúdo, inicialmente, contará com as disciplinas gramática, redação e literatura. “As aulas serão ministradas por professores do quadro efetivo da Unemat, os quais são altamente qualificados. Desse modo, realizaremos momentos de estudo com a atuação de professores que possuem visão estratégica do mundo acadêmico e da grande dificuldade de acesso a uma vaga em curso superior de instituição pública e de qualidade”, destacou a secretária.