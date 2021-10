Decreto do Governo não permite retomada de visitas em presídios de MT

As visitas nas unidades penitenciárias de Mato Grosso – suspensas desde março do ano passado, em razão da pandemia da Covid-19 – continuarão “barradas”, mesmo após novo decreto do governador Mauro Mendes (DEM), que suspendeu as medidas restritivas impostas por conta do vírus.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), o retorno ocorrerá somente após a imunização dos reeducandos com duas doses da vacina ou com o imunizante da Janssen, que é de dose única.

Atualmente, há 11.222 detentos no sistema prisional de Mato Grosso. Os servidores que atuam nas unidades já foram imunizados.

Ainda não é possível mensurar quando o sistema vacinal dos detentos será concluído, uma vez que os municípios recebem doses e marcas de imunizantes distintos.

Ainda segundo a Sesp, o secretário Alexandre Bustamante – em conjunto com a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – elabora um plano de retomada gradual das visitas.

Havia, inclusive, a previsão de que esse planejamento fosse apresentado no final do mês de setembro, o que não ocorreu.

Recentemente, o Grupo de Atuação Estratégica do Sistema Prisional (Gaedic/Sistema Prisional) da Defensoria Pública de Mato Grosso pediu ao secretário a retomada das visitas.