Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em seis estados

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu a situação de emergência em sete municípios de seis estados do país atingidos por desastres naturais. A maior parte sofre com a ausência de chuvas. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (29) no Diário Oficial da União (DOU).

No Mato Grosso, a cidade de Barão de Melgaço passa pelo período de seca, que é uma ausência de precipitação ainda mais longa que a estiagem. Indo na mesma direção, outras três cidades passam pela estiagem, são elas: Novas Tebas, no Paraná; Santo Antônio, no Rio Grande do Norte; e Monte Alegre de Sergipe, no Sergipe.

Por outro lado, na região Sul, a cidade de Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul, registrou queda de granizo, acompanhada de fortes chuvas. Já no Sudeste, as cidades de Caiabu e Presidente Prudente, ambas em São Paulo, passaram por fortes vendavais.

Acesso a recursos

Com o reconhecimento federal de situação de emergência, os municípios atingidos por desastres naturais podem solicitar recursos do MDR para atendimento à população afetada, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados pelo desastre.

A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado