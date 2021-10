Deolane estreia como DJ no projeto Baile da Doutora

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, usou as redes sociais para anunciar uma nova fase da carreira: a advogada vai estrear como DJ e cantora no projeto Baile da Doutora Deolane. “É com muita alegria que comunico a todos vocês que já temos dia, horário e local marcado para nosso encontro!”, escreveu ela no post.

Deolane vai se apresentar no mês de novembro em um espaço de eventos de São Paulo, com ingressos a partir de R$ 100 — 50% dos bilhetes já foram vendidos, segundo ela.

Na quinta-feira (7), a advogada conversou com seguidores e comentou sobre a ideia de se arriscar na carreira musical. “Quando eu falo em seguir o legado do Kevin, não é como cantora, porque ele era artista de ponta e fazia coisas inimagináveis. Quando digo isso é sobre transbordar amor, porque era isso o que ele fazia com as pessoas próximas a ele. Esse é o legado que eu quero dar continuidade. Quero ajudar pessoas como ele ajudava”, explicou.

“Eu nunca vou ser cantora como ele, eu venho da área do direito. Não me comparem a ele jamais, o artista que o Kevin era e vai continuar sendo é incomparável. Nunca vou ser uma cantora ou compositora como ele, mas estou estudando muito para quando subir no palco levar muita alegria para vocês e dar o meu melhor. Esse vai ser o maior desafio da minha vida”, completou.

Deolane também refletiu sobre a fama que conquistou depois da morte do noivo, em maio deste ano, após o funkeiro cair da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

“Gente, como a minha vida mudou. Vocês me dão tanta força para prosseguir que vocês não têm noção. Às vezes, eu fico mega preocupada e tensa porque as coisas estão acontecendo muito rápido e eu vejo tanta mulher falando que se espelha em mim, que eu sou forte, guerreira…”, começou.

Ela disse ainda que questionou duas fãs para entender o motivo de tanto sucesso nas redes sociais. “Hoje, foram duas mulheres lá em casa, eu as convidei para subir e eu perguntei porque elas gostam tanto de mim e elas falaram: ‘Doutora, você é uma fortaleza, nos passa muita força, representa muito as mulheres brasileiras que amou, perdoou, a mulher independente, que é mãe solteira…’ E isso é tão bom. O acolhimento das pessoas nessa fase da minha vida foi primordial para me erguer.”

Por fim, a advogada relembrou a relação com o funkeiro: “O meu amor pelo Kevin sempre fica guardadinho aqui dentro do meu coração, mas eu tento prosseguir, porque esse é o meu dever e tem muitas pessoas ao meu redor que precisam de mim”.

“Eu lutei muito para chegar onde cheguei. Não digo na parte da fama, porque foi algo muito trágico o que aconteceu na minha vida que derivou na fama, mas para jantar, ir em festas, usar o que eu uso e ajudar pessoas, eu lutei, virei noites em claro para me tornar a Deolane que eu sou hoje. Ver vocês falando que se espelham em mim, me dá muita alegria”, finalizou.