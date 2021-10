Janaína critica inércia de concessionária sobre duplicação da BR-163

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) disse ontem (06) que está preocupada com o descumprimento da concessão e inércia por parte da empresa Rota Oeste em relação à duplicação do trecho da BR-163 que ela administra. Segundo a parlamentar, a Assembleia precisa assumir o protagonismo da cobrança e usar de todos os mecanismos legais para resolver o problema.

“Quero externar a preocupação com o sangue que vem sendo derramado na BR-163. É um absurdo o não cumprimento por parte da concessionária da duplicação da BR-163. Hoje, quando vamos para Rondonópolis, dá orgulho do trabalho que foi feito na via que está toda duplicada, e quero destacar a atuação do senador Welington Fagundes, a trafegabilidade e o quanto melhorou. Não tem explicação o que a Rota Oeste está fazendo com a 163 e não tem explicação a inércia daqueles que deveriam estar agindo para salvar vidas. É uma preocupação e quero pedir ao presidente da Assembleia que use a Procuradoria-Geral da Assembleia e essa estrutura para fazer o que for preciso”, disse.

Janaina diz que apoia a proposta do presidente Max Russi para a criação de uma CPI sobre o tema, e que caso ele apresente, deve contar com a assinatura de todos os deputados.

“Eu acredito que essa CPI seja necessária sim. É um trecho que está dentro de Mato Grosso e nós precisamos trabalhar para adotar as medidas legais necessárias contra a Rota Oeste pela inércia e descumprimento da concessão. Com relação à CPI, se proposta, dever ter 24 assinaturas”, acredita.

A deputada pediu atenção dos colegas e disse que é preciso somar esforços para que as providências cabíveis sejam tomadas sem mais burocracia. “As pessoas nem acreditam mais quando se fala em duplicação da BR-163 e olha que já foi mote de campanha de mais de 10 deputados. O que precisamos fazer é unir forças com o governo do estado, deputados federais, governo federal para agirmos com mais celeridade, pois cada fim de semana é tragédia atrás de tragédia”, finalizou.