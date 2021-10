Deputada se reúne com vereadores de 7 cidades que apresentam demandas de saúde e logística

A deputada estadual Janaina Riva (MDB), que encontra-se em agenda na região norte de Mato Grosso, recebeu cobranças por parte dos vereadores de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte, Santa Carmem, Itanhangá e Sinop, na manhã desta sexta-feira (15.10), durante reunião na câmara municipal de Sorriso com relação à descentralização e retomada das cirurgias eletivas com mais celeridade, bem como demandas sobre energia elétrica, como as constantes quedas, que tem causado tantos prejuízos a diversos setores.

Os vereadores querem que as cirurgias cardiológicas passem a ser realizadas nos municípios de Sorriso e Sinop, de forma descentralizada da capital para dar mais celeridade. De acordo com o presidente da Câmara, vereador Damiani, existe pacientes esperando há mais de 100 dias por cirurgias cardiológicas e vasculares e que não foram atendidos ainda.

“A Janaina sempre foi nossa parceira nas demandas não só aqui de Sorriso, mas de toda a região. Uma das coisas que temos cobrado é a saúde porque há pessoas que estão há mais de 100 dias aguardando por cirurgia cardiológica em Cuiabá e não fizeram, foram mandados de volta. Tem ainda o caso de uma senhora de 69 anos que aguardava aqui no hospital de Sorriso, ser chamada a Cuiabá para fazer uma cirurgia vascular, não foi chamada e teve que amputar a perna. São situações que seriam resolvidas se esses procedimentos fosses descentralizados e realizados em Sorriso e Sinop, então queremos que ela leve essa demanda ao governador, por meio da Assembleia Legislativa”, disse.

Os vereadores cobraram ainda o desbloqueio das Unidades de Terapia Intensiva que estavam sendo utilizadas para os (UTIs Covid). Segundo Janaina é um absurdo que o município de Cuiabá, que recebe pacientes de todo estado, permaneça com leitos fechados devido a baixa nos casos de internação por Covid com tanta gente aguardando por cirurgias e internações e afirma que a demanda será levada à comissão de saúde da Assembleia, bem como ao governo do estado para analisarem o que pode ser feito junto à Prefeitura de Cuiabá.

“Eu vi ontem a denúncia do deputado Lúdio Cabral sobre a ociosidade dos leitos no Hospital São Benedito. Isso é muito grave. Quantos pessoas estão esperando por cirurgias eletivas e de urgência como o Damiani citou, enquanto os leitos estão fechados? Todas essas demandas, bem como a das quedas de energia elétrica na região darei andamento para tentar resolver junto aos competentes”, finalizou.