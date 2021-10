Deputado aponta “roubalheira” no passado e vê chance de Bolsonaro eleito em 1º turno

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) disse ver chances de o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ser eleito ainda no primeiro turno da eleição do próximo ano, independente da sigla que venha a ser escolhida pelo político.

O parlamentar citou, inclusive, o histórico do PT e referiu-se ao ex-presidente Lula como “presidiário”.

“A questão do partido é apenas um detalhe, uma formalidade para o presidente disputar uma reeleição. Ele está bastante tranquilo. Independente do lado que ele for, continua forte e com grandes chances até de ser eleito em primeiro turno”, disse.

“Não acredito nas pesquisas que apontam Lula à frente. A maioria do povo brasileiro acompanhou o que aconteceu nesse país, a roubalheira, a corrupção envolvendo esse ex-presidiário”, emendou

Desde que deixou os quadros do PSL, Bolsonaro não se filiou a outra sigla. Recentemente, membros da cúpula do PL realizaram uma reunião em Brasília, na tentativa de articular a filiação do presidente.